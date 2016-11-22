Выставка Айвазовского побила рекорд экспозиции работ Серова

Выставка работ Ивана Айвазовского, которая прошла в Третьяковской галерее с 29 июля по 20 ноября, побила по посещаемости рекорд выставки Валентина Серова. За время экспозиции работы известного мариниста посмотрели около 600 тыс. человек, сообщили в пресс-службе музея.

«С первых дней работы ретроспективы Айвазовского стало ясно, что интерес к ней у публики выше, чем к успешной выставке Валентина Серова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В музее отметили, что последствий массового ажиотажа удалось избежать благодаря разработанной системе прохода посетителей на экспозицию по сеансам. Кроме того, была введена предварительная продажа билетов на сайте и в кассах музея.

Всего за время работы выставки ее посетили около 599 тыс. человек, а на выставку Серова пришло около 486 тыс. зрителей.