На Украине не подтвердили задержание экс-главы банка «Траст»

В государственной пограничной службе Украины заявили, что не могут подтвердить задержание в воскресенье в аэропорту Киева «Борисполь» бывшего председателя совета директоров российского банка «Траст» Ильи Юрова по запросу Интерпола.

Как сообщил помощник председателя госпогранслужбы Украины Олег Слободян, задержание гражданина России по запросу Интерпола имело место в субботу. В то же время он отказался назвать имя задержанного, передает «РИА Новости».

Его попросили уточнить, был ли в этот день задержан именно Илья Юров. «Нет, не могу подтвердить», — ответил представитель службы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 ноября, в киевском аэропорту «Борисполь» был задержан экс-глава банка «Траст» Илья Юров, разыскиваемый по линии Интерпола по запросу России. Между тем о факте задержания Юрова украинским СМИ сообщил именно помощник председателя госпогранслужбы Украины Олег Слободян, который даже назвал место содержания экс-главы банка «Траст».

В настоящее время в России расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров «Траста», которые обвиняются в хищении средств в особо крупном размере.