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Врачи Минобороны начнут практиковать иглоукалывание

Военные врачи РФ пройдут подготовку по применению принципов восточной медицины для более эффективной помощи военнослужащим

Врачи российской армии познакомятся с методиками восточной медицины, для их применения в медучреждениях Минобороны будут открыты специальные кабинеты, где военнослужащие в скором времени смогут получить помощь с применением практик тибетской, индийской, уйгурской, бурятской и якутской народных медицин.

Как отмечается, с 2017 года готовить врачей по методам восточной медицины начнет московский филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА). Для эффективного процесса преподавания педагогов направят на курсы повышения квалификации в Пекинский университет китайской традиционной медицины.

Новые методы лечения будут представлены практиками традиционной китайской медицины, среди которых — цигунотерапия, аюрведа, йоготерапия и иглоукалывание (су-джок).

Специалисты отмечают, что основной пользой введения безмедикаментозных способов лечения будет расширение непосредственно терапевтической практики, предотвращающей массовый прием военными при лечении тяжелых лекарств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минобороны берет на вооружение йогу

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Врачи Минобороны начнут практиковать иглоукалывание

Военные врачи РФ пройдут подготовку по применению принципов восточной медицины для более эффективной помощи военнослужащим

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