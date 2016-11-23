Общественная палата назвала самые трезвые регионы России

Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан признаны самыми малопьющими субъектами Российской Федерации. В свою очередь, самыми проблемными стали Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми. Соответствующие данные представили в Общественной палате. Документ создавался при поддержке федерального проекта «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате.

«Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ-2016» создавался на основе данных за прошлый 2015 год. В списке используемых показателей значатся: общее число умерших и скончавшихся от отравления алкоголем людей; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, учитывалось количество проданной алкогольной продукции в каждом регионе, а также число дней и часов, в которые продажа алкоголя была запрещена. Исследователи также учитывали количество совершенных правонарушений, которые были связаны с незаконным производством алкогольной продукции. Итоговый балл трезвости для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из перечисленных критериев.

Как заявил «Известиям» Валерий Марков, представитель от республики Коми в Совете Федерации, он удивлен попаданием республики в список самых пьющих, и предположил, что спровоцировать людей к употреблению спиртных напитков может ряд факторов, таких как безработица и невысокая зарплата. Однако он отметил, что по этим показателям регион отнюдь не на последних местах.

Константин Калачев, руководитель Политической экспертной группы, считает, что данный рейтинг может мотивировать глав некоторых регионов побороться за изменение позиций в нем и принять меры по борьбе с излишним употреблением алкоголя. Однако политолог Аббас Галлямов считает, что меры, которые могут принять губернаторы пьющих регионов – такие как «усиление воспитательной работы и пропаганда отказа от алкоголя», малоэффективны.

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