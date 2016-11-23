Костя Цзю: Ковалев должен был очень уверенно побеждать Уорда

Российскому боксеру Сергею Ковалеву следовало очень уверенно побеждать американца Андре Уорда, так как бой за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA проходил в США, где симпатии априори были на стороне претендента, заявил «Известиям» легенда мирового бокса Костя Цзю.

Цзю, в частности, отметил, что Уорд не смог бы получить таких оценок. Если бы бой проходил не в США. Однако схватка претендента и чемпиона прошла на родине американца, а значит, отметил Цзю, Сергею следовало очень уверенно побеждать соперника, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений.

Костя Цзю выделил и еще один момент. По его словам, в минуты славы около каждого успешного боксера находятся люди, которые говорят ему то, что он хочет услышать. Цзю призвал боксеров всегда сторониться таких людей.

Среди возможных причин столь противоречивого поражения Ковалева в чемпионском бою с Уордом Цзю назвал вероятные ошибки при подготовке.

— Если честно, то мне не понравился предыдущий бой Сергея в Екатеринбурге. В противостоянии с Айзеком Чилембой он выглядел не так уверенно, как обычно. Мне кажется, что он не извлек всех уроков из того боя, что отрицательно сказалось и в противостоянии с Уордом.

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«Ковалеву надо разобраться в себе, а не искать причины в судьях»