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Автошколы хотят ввести испытательный срок для мотоциклистов

Союз автошкол России уже направил соответствующие обращения главе ГИБДД, в Госдуму и в Генпрокуратуру

Глава Союза автошкол РФ Александр Ачкасов заявил «Известиям», что готовящие водителей категории «А» учреждения настаивают на введении испытательного срока для автомобилистов, а также на запрете эксплуатации тяжелых мотоциклов для водителей со стажем менее двух лет. К этой инициативе автошколы подтолкнула статистика, свидетельствующая о росте среди мотоциклистов числа ДТП со смертельным исходом.

В частности, автоинструкторы заявляют, что уровень подготовки водителей категории «А» остается крайне низким. Это относится и к отсутствию экзаменов по вождению в городе, и к отсутствию хорошо оборудованных площадок для обучения.

ГИБДД отмечает, что за девять месяцев этого года в ДТП попали 11 тыс. мотоциклистов, 1,3 тыс. из них – погибли. Около 12 тыс. человек получили травмы в результате этих ДТП.

Ачкасов рассказал о типичном сценарии. Человек, недавно получивший права, покупает себе дорогой, тяжелый и очень быстрый мотоцикл. После этого он садится за руль, выезжает в город с оживленным движением и попадает в ДТП с тяжелейшими последствиями как для себя, так и для окружающих. Именно поэтому, по его словам, предлагается, в частности, запретить управлять тяжелыми мотоциклами водителям со стажем менее двух лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Автошколы хотят ввести испытательный срок для мотоциклистов

Союз автошкол России уже направил соответствующие обращения главе ГИБДД, в Госдуму и в Генпрокуратуру

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