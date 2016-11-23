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Среда,
23 ноября
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В России создали свой Linked In

Российский аналог разработали по примеру заблокированной в РФ соцсети

После блокировки на территории РФ социальной сети LinkedIn месяц назад предприниматель из России Игорь Молька создал и запустил его аналог. Проект получил название Link You. Здесь также можно искать людей по принадлежности к определенной профессии, знакомиться и общаться с ними. По мнению экспертов, Link You не будет пользоваться таким же успехом, как LinkedIn.

Link You – социальная сеть, схожая по механике с заблокированным в России порталом для профессиональных контактов LinkedIn. Дизайн также выдержан в бело-сине-голубых тонах, однако здесь можно предоставить более полную информацию о себе помимо профессии, например, указать любимую музыку, вероисповедание или любимого питомца. Сервис, как и LinkedIn, за 300 руб. в месяц предоставляет Premium-аккаунт с более расширенными функциями: например, узнать, когда пользователь был сети, включить невидимку или подарить 5 бесплатных подарков. Здесь нельзя искать людей по компании, только по профессии, полу и возрасту.

Сергей Кравцов, владелец компании OMMG Technology, поделился с «Известиями» мнением, что у локальной Link You нет шансов на успех соцсети LinkedIn, и что состоявшаяся аудитория заблокированного сайта не будет переходить на другие площадки. По его словам, пользователи LinkedIn используют ее для международных контактов и знают, как обходить блокировки, поэтому потеря аудитории сервису не грозит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

LinkedIn импортозаместили

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В России создали свой Linked In

Российский аналог разработали по примеру заблокированной в РФ соцсети

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