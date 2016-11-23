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Минпромторг выделил деньги на «черные ящики» для автомобилей

Субсидия из бюджета в объеме 7,5 млн рублей выделена компании НИИ ВК имени Карцева, создающей самописцы для московского метро

Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева (НИИВК) получил от Минпромторга 7,5 млн рублей в качестве субсидий на разработку «черных ящиков» для автомобилей. Предпринятая мера по выделению средств подтвердила озвученное ранее намерение властей РФ поставить самописцы на автомобили с тем, чтобы регистрировать данные о поездке и работе систем машины.

НИИВК занимается созданием и поставками бортовых «черных ящиков» для малой авиации и Московского метрополитена. Проект по созданию «черных ящиков» для авто получил название «Разработка базовой технологии производства многофункциональных аварийных вычислителей-регистраторов («черных ящиков») на базе ARM-архитектуры для транспортных средств различного назначения».

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли обязательным или добровольным для владельцев ТС оснащение машин «черными ящиками». По этому вопросу обсуждается ряд вариантов. Например, оснащение самописцем при страховании ОСАГО или добровольное оснащение за скидку по страхованию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минпромторг заказал создание «черных ящиков» для автомобилей

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Минпромторг выделил деньги на «черные ящики» для автомобилей

Субсидия из бюджета в объеме 7,5 млн рублей выделена компании НИИ ВК имени Карцева, создающей самописцы для московского метро

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