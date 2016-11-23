Шойгу прибыл в Китай для обсуждения военного сотрудничества

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Китай, где уже провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества Москвы и Пекина в связи с осложнившейся обстановкой в Сирии, Ираке и Ливии.

Шойгу отметил, что в ходе своего визита надеется на возможность более широко обсудить с китайским руководством мировые конфликты, включаю дестабилизацию в Центральной и Восточной Азии, а также ситуацию в Северной Африке, Сирии, Ливии и Ираке, передает «РИА Новости».

«Надеюсь на то, что сегодня мы сможем подвести итоги прошлого года и поставить задачи на следующий год. К сожалению, мир за это время не стал более безопасным, в нем появились новые риски и угрозы», — сказал российский министр.

Шойгу отметил, что его встречи в среду призваны дать возможность запланировать совместные с Китаем шаги в областях двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Перспективы грядущего сотрудничества Шойгу назвал прекрасными, исходя из уже устоявшихся отличных взаимоотношений руководства двух стран друг к другу.

Отметим, ранее Сергей Шойгу заявлял, что США и западные партнеры много раз уже последовательно разрушали базовые основы миропорядка. Он посоветовал США менять стратегию действий, чтобы потом не оправдываться в своих просчетах, сваливая вину на Россию и Китай.

Российско-китайские в настоящий момент переживают подъем, связанный с совпадением внешнеполитических позиций, а также с расширением экономического, торгового, военного, научного и других видов сотрудничества.