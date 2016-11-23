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Токио пообещал ответить на размещение ракет РФ на Курилах

Министр добавил, что для урегулирования «такого рода проблем необходимо решить вопрос северных территорий»

Фото: TASS/AP/Eugene Hoshiko

Япония намерена принять соответствующие меры в связи с размещением российских ракетных комплексов на островах Итуруп и Кунашир. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

«Мы придаем этому серьезное значение, и после уточнения будем реагировать соответствующим образом»,— приводит слова министра агентство Киодо.

Министр добавил, что для урегулирования «такого рода проблем необходимо решить проблему северных территорий». «Северными территориями» в Токио называют четыре острова южных Курил.

Напомним, накануне официальная газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила о развертывании на Курилах береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Как сообщило издание, личный состав дивизионов готовится к учебным стрельбам.

Напомним, Япония претендует на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио ставит возвращение островов условием заключения мирного договора между двумя странами, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан. В Москве же неоднократно заявляли, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Токио пообещал ответить на размещение ракет РФ на Курилах

Токио пообещал ответить на размещение ракет РФ на КурилахМинистр добавил, что для урегулирования «такого рода проблем необходимо решить вопрос северных территорий»

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