Токио пообещал ответить на размещение ракет РФ на Курилах

Япония намерена принять соответствующие меры в связи с размещением российских ракетных комплексов на островах Итуруп и Кунашир. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

«Мы придаем этому серьезное значение, и после уточнения будем реагировать соответствующим образом»,— приводит слова министра агентство Киодо.

Министр добавил, что для урегулирования «такого рода проблем необходимо решить проблему северных территорий». «Северными территориями» в Токио называют четыре острова южных Курил.

Напомним, накануне официальная газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила о развертывании на Курилах береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Как сообщило издание, личный состав дивизионов готовится к учебным стрельбам.

Напомним, Япония претендует на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио ставит возвращение островов условием заключения мирного договора между двумя странами, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан. В Москве же неоднократно заявляли, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

