Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Что приносят Курилы России, как менялся статус островов c XIX века и какими ресурсами богаты оспариваемые территории — в инфографике «Известий»

До сегодняшнего дня между Россией и Японией не утихают споры вокруг того, кому в действительности принадлежат южные Курильские острова. Разногласия возникали и в прежние времена — в 1855, 1875 и 1905 годах, однако с новой силой они вспыхнули после Второй мировой. По итогам войны Курилы вошли в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи до сих пор оспаривается Японией.

Российская сторона ссылается на послевоенные соглашения, закрепленные в том числе в уставе ООН. Япония, в свою очередь, мотивирует свои претензии российско-японским Трактатом о торговле и границах 1855 года, согласно условиям которого вышеупомянутые острова были признаны японскими. Кроме того, азиатская сторона настаивает на том, что эти территории не входят в состав Курильских островов, от которых они отказались в 1951 году после подписания Сан-Францисского мирного договора.

Четкую позицию по этому вопросу в августе 2015-го выразил премьер-министр Дмитрий Медведев: «Мы с Японией хотим дружить, Япония — наш сосед, мы хорошо относимся к Японии, но это никак не должно быть связано с Курильскими островами, которые являются частью РФ, входят в субъект РФ под названием Сахалинская область. И поэтому мы посещали, посещаем и будем посещать Курилы».

Читайте также:

Россия разместила на Курилах сверхзвуковые «Бастионы»

​​​​​​​​​​​​​​

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и ЯпонияЧто приносят Курилы России, как менялся статус островов c XIX века и какими ресурсами богаты оспариваемые территории — в инфографике «Известий»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке