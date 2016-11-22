Курильские острова: за что борются Россия и Япония

До сегодняшнего дня между Россией и Японией не утихают споры вокруг того, кому в действительности принадлежат южные Курильские острова. Разногласия возникали и в прежние времена — в 1855, 1875 и 1905 годах, однако с новой силой они вспыхнули после Второй мировой. По итогам войны Курилы вошли в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи до сих пор оспаривается Японией.

Российская сторона ссылается на послевоенные соглашения, закрепленные в том числе в уставе ООН. Япония, в свою очередь, мотивирует свои претензии российско-японским Трактатом о торговле и границах 1855 года, согласно условиям которого вышеупомянутые острова были признаны японскими. Кроме того, азиатская сторона настаивает на том, что эти территории не входят в состав Курильских островов, от которых они отказались в 1951 году после подписания Сан-Францисского мирного договора.

Четкую позицию по этому вопросу в августе 2015-го выразил премьер-министр Дмитрий Медведев: «Мы с Японией хотим дружить, Япония — наш сосед, мы хорошо относимся к Японии, но это никак не должно быть связано с Курильскими островами, которые являются частью РФ, входят в субъект РФ под названием Сахалинская область. И поэтому мы посещали, посещаем и будем посещать Курилы».

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