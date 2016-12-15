Президент России Владимир Путин прибыл в Японию с двухдневным визитом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Убэ префектуры Ямагути на юго-западе острова Хонсю, откуда президент РФ отправился в город Нагато, чтобы провести переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Переговоры в Нагато будут состоять из трех частей. Первая встреча лидеров пройдет в узком составе с участием нескольких членов делегации с каждой стороны. Позже состоится беседа Путина и Абэ тет-а-тет. После этого состоится рабочий обед с участием ведущих министров, занимающихся развитием отношений двух стран. Во второй день визита, 16 декабря, Путин и Абэ примут участие в совместных мероприятиях в Токио.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах лидеров двух стран большое внимание будет уделено мерам по укреплению торгово-экономических отношений. Путин и Абэ могут также обменяться мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня и наметить дальнейшие шаги по координации внешнеполитических курсов России и Японии.

Наиболее острыми вопросами двусторонних отношений являются территориальная проблема и тема заключения мирного договора между странами. Накануне визита Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться к подписанию мирного договора с Японией, но не в ущерб своим интересам.