Япония меняет подход к Курильским островам

Япония готова рассмотреть возможность ведения бизнеса на территории Курильских островов без предварительных условий. Об этом сообщил «Известиям» источник в японских дипломатических кругах. 15 декабря начнется визит президента РФ Владимира Путина в Японию, где он встретится с премьером Синдзо Абэ. Стороны намерены обсудить в том числе и проблему Курильских островов.



При этом эксперты прогнозируют, что сенсационного прорыва между РФ и Японией в решении курильского вопроса достигнуто не будет. С другой стороны, по информации «Известий», существует вероятность того, что японские бизнесмены изъявят желание вести бизнес на территории островов без предварительных условий.

Источник, близкий к японским дипломатическим кругам, сообщил «Известиям», что Токио готов рассмотреть возможность ведения бизнеса на Курилах, не оговаривая при этом предварительных условий и не выдвигая особых требований.

— Подходы Токио при премьер-министре Абэ меняются. Токио в принципе готов рассмотреть возможность ведения бизнеса на Северных территориях (японское название Курильских островов. — «Известия»), — сказал собеседник.

Накануне визита президент России Владимир Путин дал интервью японскому телеканалу Nippon TV. Глава государства отметил, что Россия выступает за полную нормализацию двусторонних отношений, но в соответствии с национальными интересами России.



По словам президента, условием доверия между двумя государствами могла бы стать совместная экономическая деятельность, в том числе и на Южных Курилах.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей готовности положить конец территориальному спору.

— Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме, — подчеркнул он.

Курировавший ранее переговоры с Россией по Курилам экс-глава профильного департамента МИД Японии Казухико Того сказал «Известиям», что нет смысла фокусировать внимание исключительно на проблеме островов — ведь есть большое количество взаимных интересов в сфере геополитики и экономики.

— У Японии и России есть три крупных вопроса, которые будут обсуждаться нашими лидерами. Во-первых, экономическое сотрудничество. В принципе я не исключаю начала работы японского бизнеса на островах. Во-вторых, геополитические вопросы. И в-третьих, территориальные вопросы. Не стоит зацикливаться на вопросе о Курильских островах, есть большое количество сфер, где Япония и Россия могут сотрудничать, — сказал Казухико Того. — Многим кажется, что Японии интересно только возвращение территорий. Это абсолютно неверная точка зрения. У Токио есть большой интерес в сотрудничестве с Россией, — добавил он.

Между тем профессор японского Университета Хосэй, политолог Нобуо Симотомайи сказал «Известиям», что подходы Токио к проблеме принадлежности Курильских островов постепенно трансформируются.

— В позиции Японии есть изменения. Токио готов рассмотреть возможности и варианты ведения бизнеса на островах. Это очень важно по ряду причин. Японский бизнес должен присутствовать и работать там. Это было бы неплохим началом диалога между РФ и Японией по вопросу территорий, — подчеркнул японский политолог.

Схожего мнения придерживается и руководитель центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что позиция Токио относительно ведения бизнеса на Курилах меняется.

— Есть изменения в позиции Японии по Курилам, в частности в вопросах ведения бизнеса на территории островов. Но надо понимать, что Токио никогда не перейдет красную черту для себя — не признает суверенитет РФ над островами. Ранее Токио отказывался это сделать (вести бизнес. — «Известия»), ссылаясь на то, что это станет де-факто признанием российского суверенитета. Сейчас идет активный поиск формулировки, которая будет выгодна и РФ, и Японии, — заключил эксперт.

Накануне газета «Хоккайдо Симбун» сообщила о том, что РФ и Япония могут прийти к договоренностям о реализации совместных бизнес-проектов на одном из четырех островов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Токио могут найти компромисс, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя проигравшей. Однако президент подчеркнул, что Россия не будет «торговать территориями».