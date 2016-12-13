Путин: у нас нет территориальных проблем с Японией

У России нет территориальных проблем с Японией — они есть только по мнению Японии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телекомпании Nippon TV.

«У нас нет территориальных проблем с Японией, это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», — сказал он.



Глава государства отметил, что Россия выступает за полную нормализацию двусторонних отношений и считает отсутствие мирного договора между странами анахронизмом.



Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

«Мы хотим полной нормализации отношений с Японией, отсутствие мирного договора — это анахронизм, доставшийся из прошлого, и этот анахронизм должен быть устранен», — сказал Путин.

По словам президента РФ, условием доверия между двумя государствами могла бы стать совместная экономическая деятельность, в том числе и на южных Курилах.

«На почву доверия должны ложиться наши договоренности по подготовке и созданию условий для мирного договора», — добавил президент.