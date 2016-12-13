Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: у нас нет территориальных проблем с Японией

Президент России призвал к полной нормализации отношений между двумя странами

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

У России нет территориальных проблем с Японией — они есть только по мнению Японии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телекомпании Nippon TV.

«У нас нет территориальных проблем с Японией, это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия выступает за полную нормализацию двусторонних отношений и считает отсутствие мирного договора между странами анахронизмом.

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

«Мы хотим полной нормализации отношений с Японией, отсутствие мирного договора — это анахронизм, доставшийся из прошлого, и этот анахронизм должен быть устранен», — сказал Путин.

По словам президента РФ, условием доверия между двумя государствами могла бы стать совместная экономическая деятельность, в том числе и на южных Курилах.

«На почву доверия должны ложиться наши договоренности по подготовке и созданию условий для мирного договора», — добавил президент.

Читайте также:

МИД Японии опубликовал программу визита Путина 15–16 декабря

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Путин: у нас нет территориальных проблем с Японией

Путин: у нас нет территориальных проблем с ЯпониейПрезидент России призвал к полной нормализации отношений между двумя странами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке