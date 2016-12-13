МИД Японии опубликовал программу визита Путина 15-16 декабря

Президент России Владимир Путин 15 декабря прибудет в аэропорт префектуры Ямагути на юго-западе японского острова Хонсю, где в городе Нагато проведет встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом говорится в программе визита президента РФ в Японию, которую во вторник официально объявило министерство иностранных дел страны.

16 декабря Владимир Путин прибудет в Токио, где проведет еще одни переговоры с Абэ, а позже совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

После этого Владимир Путин и японский премьер примут участие в «Российско-японском бизнес-диалоге», который организуют Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн) и российские объединения предпринимателей.

Затем лидеры двух стран посетят институт Кодокан — руководящую организацию в мире дзюдо. В то же день Владимир Путин завершит визит в Японию.

При этом глава министерства иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что будет присутствовать на встрече лидеров двух стран в Нагато.

«В наших отношениях есть сложная проблема, ее не решить одной встречей. Нужно продвигаться шаг за шагом. Хотелось бы решить эту проблему при жизни нашего поколения», — приводит его слова агентство ТАСС.