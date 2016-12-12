Абэ заявил, что готов закончить территориальный спор с РФ

Глава японского правительства Синдзо Абэ за несколько дней до визита в Японию президента России Владимира Путина на встрече с бывшими жителями южных Курил заявил, что намерен положить конец территориальному спору с Россией.

Он отметил, что пойдет на «переговоры в верхах», чтобы закрыть вопрос принадлежности оспариваемых Японией островов. Японцы придают большое значение визиту в страну президента России, так как надеются на начало нового этапа сотрудничества двух стран и решение территориальной проблемы, приводит сообщение агентства Kyodo РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что власти Японии введут бесполетные зоны над рядом префектур на время визита в страну президента России Владимира Путина. В небе этих районов смогут передвигаться только воздушные средства, обеспечивающие безопасность визита президента РФ.

Читайте также:

Япония обещает приложить все усилия, чтобы визит Путина стал значимым