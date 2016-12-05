На Курилах может быть создана специальная экономическая зона

Проект обсуждают Москва и Токио
Создание специальной экономической зоны на Курилах обсуждают сейчас Россия и Япония в рамках переговоров о развитии экономических связей и заключении мирного договора.
Кроме того, предполагается создание совместных предприятий на островах. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ТАСС.
Впрочем, как отмечается, переговоры об этом идут с затруднениями. В частности, непонятно, как юридически будет оформлена совместная экономическая деятельность на южной части Курил.
Эти вопросы предполагается обговорить во время предстоящего визита Владимира Путина в Японию.
Как писали «Известия», ожидается, что российский президент посетит Токио 15–16 декабря.