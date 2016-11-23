Дидье Дрогба объявил об уходе из «Монреаля»

Нападающий футбольного клуба «Монреаль Импакт» объявил о том, что не будет выступать за канадский клуб по истечении контракта.

«Всем известно, что это была моя последняя игра здесь. На этом все, поэтому давайте сосредоточимся на финале конференции», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт ивуарийского футболиста с «Монреалем» истекает 31 декабря 2016 года. О новом месте продолжения карьеры Дрогба не сообщил.

Дидье Дрогба перешел в «Монреаль» в 2015 году из английского «Челси». В текущем сезоне он провел за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

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