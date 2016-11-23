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Трамп выбрал постоянного представителя США при ООН

Предложение избранного президента приняла губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли

Дональд Трамп, избранный президентом США, на пост постоянного представителя США при Организации объединенных наций (ООН) выбрал губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Washington Post, Хейли уже приняла предложение миллиардера, а переходная команда Трампа официально заявит об этом позднее в среду. Заместитель губернатора Южной Каролины Генри Макмастер может стать генеральным прокурором США.

Никки Хейли в 2004 году была избрана в палату представителей штата Южная Каролина. 14 мая 2009 года Хейли объявила, что будет баллотироваться на пост губернатора. 2 ноября 2010 года она победила на всеобщих выборах кандидата от Демократической партии, 4 ноября была переизбрана.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Трамп выбрал постоянного представителя США при ООН

Предложение избранного президента приняла губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли

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