Заурбек Хасиев извинился за гонки на BMW перед правительством Чечни

Боец ММА Заурбек Хасиев извинился перед своим отцом и правительством Чеченской Республики за гонки с друзьями на BMW по Ленинградскому шоссе в Москве во вторник. Об этом Хасиев написал на своей странице в соцсети Instagram.



Сын главы ассоциации боев ММА Майрбека Хасиева написал: «Больше всего мне стыдно перед моим Отцом и Руководством Республики, поверьте на слово, для меня их недовольный взгляд гораздо тяжелее любого наказания! Я надеюсь, что вы меня поймете правильно!»



Спортсменам пришлось нарушать правила дорожного движения из-за того, что они сильно опаздывали на интервью, оправдывает свои действия Хасиев.



«Мы очень сильно опаздывали на интервью, а до этого нужно было переодеться и после успеть на турнир ACB 48, который проходил в Динамо – Крылатское», – цитируют Дни.Ру Заурбека Хасиева.



Он настаивает, что обвинения в том, что его BMW двигался со скоростью 240 км в час, являются ложью. Хасиев написал, что скорость движения его машины не превышала 140 км в час, подтвердив свои слова фотографией. Также он отметил, что штраф за превышение скорости уже оплатил.



В ГИБДД проверяют видео, на котором водитель автомобиля BMW Заурбек Хасиев нарушает правила дорожного движения на Ленинградском проспекте в Москве.



В Сеть видеокадры выложили сами участники гонок.