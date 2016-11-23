Заурбек Хасиев извинился за гонки на BMW перед правительством Чечни

Сын главы ассоциации боев ММА Майрбека Хасиева: больше всего мне стыдно перед моим отцом
Боец ММА Заурбек Хасиев извинился перед своим отцом и правительством Чеченской Республики за гонки с друзьями на BMW по Ленинградскому шоссе в Москве во вторник. Об этом Хасиев написал на своей странице в соцсети Instagram.
Сын главы ассоциации боев ММА Майрбека Хасиева написал: «Больше всего мне стыдно перед моим Отцом и Руководством Республики, поверьте на слово, для меня их недовольный взгляд гораздо тяжелее любого наказания! Я надеюсь, что вы меня поймете правильно!»
Спортсменам пришлось нарушать правила дорожного движения из-за того, что они сильно опаздывали на интервью, оправдывает свои действия Хасиев.
Ассаламу 1алайкум. Хотел бы прокомментировать ситуацию, про которую говорили СМИ, о моей быстрой езде на ленинградском проспекте.В тот день я встретил в аэропорту Шереметьево моих друзей и отвозил их в гостиницу Азимут на Олимпийском проспекте. Мы очень сильно опаздывали на интервью, а до этого нужно было переодеться и после успеть на турнир ACB 48 который проходил в Динамо - Крылатское. Я конечно прекрасно понимаю, что ездить так неправильно, но то что говорят, что мы двигались со скоростью 240 км/ч это неправда, при таком потоке это просто невозможно. На этом фото прекрасно видно какая была скорость(140км/ч), время нарушения и дата, а также мы не делали это ради забавы! Я не знаю кто это всё раздувает, и кому это все было нужно! Я всегда отвечал, отвечаю и буду отвечать за свои слова и поступки, в отличии от тех, кто пишет про меня всякие гадости, не зная ни меня ни моих друзей. Те кто нас знают прекрасно понимают, что это видео мой друг выложил в инстаграм не ради того чтобы засветиться или как говорят понтонуться, и тем более знают, что мы не мажоры и не золотые мальчики, мы видели то, что не видели многие парни из Гетто! На фото выше указано мое нарушение, которое я оплатил и таким образом ответил за свой поступок. То ,что про меня пишут и то, какое наказание я за это понесу - меня волнует меньше всего. Больше всего мне стыдно перед моим Отцом и Руководством Республики, поверьте на слово, для меня их недовольный взгляд гораздо тяжелее любого наказания! Я надеюсь, что вы меня поймете правильно! #чечня #грозный #москва #хасиев #беркут #chechnya #grozny #moscow #khasiev #berkut
«Мы очень сильно опаздывали на интервью, а до этого нужно было переодеться и после успеть на турнир ACB 48, который проходил в Динамо – Крылатское», – цитируют Дни.Ру Заурбека Хасиева.
Он настаивает, что обвинения в том, что его BMW двигался со скоростью 240 км в час, являются ложью. Хасиев написал, что скорость движения его машины не превышала 140 км в час, подтвердив свои слова фотографией. Также он отметил, что штраф за превышение скорости уже оплатил.
В ГИБДД проверяют видео, на котором водитель автомобиля BMW Заурбек Хасиев нарушает правила дорожного движения на Ленинградском проспекте в Москве.
В Сеть видеокадры выложили сами участники гонок.