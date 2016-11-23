В ПФР опровергли сообщение о повышении пенсионного возраста

Пенсионный фонд России опроверг информацию о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

Как отмечается, Пенсионный фонд России никогда не получал от правительства РФ поручений провести расчеты динамики расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста.



В фонде подчеркнули, что тема повышения пенсионного возраста широко обсуждается в экспертном сообществе. Эксперты обращаются в ПФР за помощью в получении оценок результатов предлагаемых мер по совершенствованию пенсионной системы.

В ПФР также отметили, что соцблок правительства РФ последовательно выступает против повышения пенсионного возраста и считает, что этот вопрос требует глубокой проработки всех социально-экономических последствий.

Ранее со ссылкой на презентацию ПФР сообщалось, что российские власти прорабатывают вопрос постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года.