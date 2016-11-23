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Украина решила разорвать договор с РФ о ликвидации авиатехники

Кабмин уже денонсировал данное соглашение и ждет утверждения документа Верховной радой

Правительство Украины предложило Верховной раде денонсировать договор с Россией о ликвидации и порядке возврата авиационной техники. 

Соответствующее решение было принято без обсуждения во время заседания украинского кабмина. Теперь его должен утвердить парламент страны.

Напомним, межправительственное соглашение с Россией было заключено 1 июля 2003 года в Киеве и ратифицировано украинским парламентом в 2004 году.

Оно предусматривает утилизацию на Украине пяти стратегических бомбардировщиков типа Ту-95, оснащенных для применения ядерных ракет, остававшихся на ремонтном заводе минобороны Украины в городе Белая Церковь. 

Ранее власти Украины грозились запретить все международные полеты самолетов «Руслан», которые принадлежат России, в том случае если в РФ откажутся от украинского обслуживания этих воздушных судов. 

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Украина решила разорвать договор с РФ о ликвидации авиатехники

Кабмин уже денонсировал данное соглашение и ждет утверждения документа Верховной радой

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