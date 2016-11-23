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Профсоюз продлил забастовку Lufthansa до вечера четверга

В среду авиаперевозчик объявил об отмене 876 рейсов из 3 тыс.

Пилоты Lufthansa продлевают забастовку до вечера четверга, сообщает германский профсоюз пилотов Cockpit (VC). Пилоты требуют увеличения окладов более чем на 20%. Зарплаты пилотов авиакомпании не повышались уже пять лет, отмечают профсоюзы.

В среду из-за забастовки  были отменены 876 авиарейсов, в числе которых были более 50 дальнемагистральных. В четверг, по данным профсоюзов, могут быть отменены все рейсы, вылетающие из аэропортов Германии.

Тарифный спор пилотов Lufthansa длится два года, за это время проведены 14 забастовок.

 Lufthansa владеет Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings, Eurowings и долями в Brussels Airlines и турецкой SunExpress, напоминает «Интерфакс».

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Профсоюз продлил забастовку Lufthansa до вечера четверга

В среду авиаперевозчик объявил об отмене 876 рейсов из 3 тыс.

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