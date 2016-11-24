Минтруд притормозил пенсионную реформу

Пенсионная реформа Центробанка и Минфина забуксовала. В качестве тормоза выступил Минтруд, подготовивший отрицательный отзыв на предложения финансового блока по созданию системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомых с ходом обсуждения и текстом отзыва. По их мнению, это может потребовать от Минфина и ЦБ более подробного обоснования предлагаемой меры и переноса сроков подготовки документа.

Сейчас работодатели отчисляют 22% сверх зарплаты каждого работника в Пенсионный фонд (ПФР) в качестве страховых взносов в солидарную систему пенсионного обеспечения. До моратория на перевод накоплений, решение о котором правительство принимает последние три года, 6% направлялись в НПФ. ИПК, по замыслу финансово-экономического блока правительства, должен заменить обязательную накопительную часть, которая теряет свой смысл из-за мораториев. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что предложение будет подготовлено ориентировочно до 30 ноября этого года. Однако свое веское слово сказал социальный блок.

— Минтруд подготовил отзыв на проект предложения Минфина и Центробанка и направил его в секретариат первого вице-премьера Игоря Шувалова. Отзыв негативный — Минтруд критикует в нем ряд моментов, прежде всего невозможность гарантировать доходность пенсионных накоплений, а также то, что система не добровольная, а квазидобровольная, что не отвечает видению соцблока, — сообщил один из источников.

Другой собеседник «Известий» добавил, что Минтруд в отзыве обстоятельно напоминает о потерях, которые граждане понесли, вкладывая деньги в НПФ, и настаивает на полностью добровольном характере новой системы. При этом источник подчеркнул, что позиция Минтруда не «жесткая» и отзыв не содержит категорического неприятия предложения ИПК. По словам третьего источника (из финансово-экономического блока), отзыв Минтруда потребует дополнительной доработки обоснования ИПК и может сдвинуть сроки внесения финального предложения. Он надеется, что соцблок удастся убедить в плюсах новшества.

Представитель курирующего пенсионную систему вице-премьера Ольги Голодец сообщил «Известиям», что не знаком с этим документом. В Минтруде не ответили на вопрос «Известий», было ли подготовлено заключение. При этом во вторник глава Минтруда Максим Топилин заявил журналистам, что поддержать концепцию ИПК министерство не готово.



Концепция ИПК имеет много как сторонников, так и противников. Причем даже экспертное сообщество, традиционно лояльное инициативам финансово-экономического блока, находит много слабых мест в предложениях ЦБ и Минфина. Эксперты уверены, что авторам идеи необходимо еще время на проработку проекта. Например, завкафедрой РАНХиГС и экс-зампред ЦБ Константин Корищенко отмечает, что ИПК выглядит избыточно и во многом повторяет идеи индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

— У нас уже есть похожий инструмент — индивидуальные инвестиционные счета. Не надо изобретать велосипед. Надо просто соединить две идеи, воспользоваться налоговой льготой, и инструмент будет прекрасно работать ровно так, как мы того хотим, — считает он.



ИИС, надо отметить, имеет даже ряд преимуществ перед ИПК: он позволяет изымать средства без потери доходности. Как посчитали в РАНХиГС, рынок пенсионных накоплений сегодня составляет порядка 1,1% от ВВП России. В стране сформировано около 4 трлн рублей пенсионных накоплений, примерно половина этого объема находится под управлением НПФ.

Предложение Минфина и ЦБ — разумное и не несет никаких рисков для граждан, уверена старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Татьяна Омельчук.

— Предложение никоим образом не делает хуже системе. Напротив, у человека появляется возможность уплачивать взносы, получив вычет по подоходному налогу. В то же время будет возможность взять средства на неотложные нужды, если понадобится, — сказала она.



Эксперт отметила, что аргумент соцблока о гарантированной доходности можно было бы учесть через разработку специальных инструментов, в которые входили бы прежде всего облигации — бумаги с гарантированным доходом.