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Трамп номинирует Никки Хэйли на должность постпреда США при ООН

О предстоящем назначении губернатора Южной Каролины сообщил штаб избранного президента США

Штаб избранного президента США Дональда Трампа объявил о намерении политика предложить губернатора штата Южная Каролина Никки Хэйли на должность постоянного представителя США при ООН.

«Избранный президент Дональд Трамп сегодня объявил, что намерен номинировать губернатора Никки Хэйли в качестве постоянного представителя США при ООН, должность уровня министра», — говорится в сообщении, передает «РИА Новости».

Кандидатуру, предложенную Трампом, ожидает утверждение сенатом США.

44­­-летняя Никки Хэйли — самый молодой губернатор в США, она была избрана на эту должность в 2010 году и переизбрана на второй срок.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Трамп номинирует Никки Хэйли на должность постпреда США при ООН

О предстоящем назначении губернатора Южной Каролины сообщил штаб избранного президента США

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