Трамп номинирует Никки Хэйли на должность постпреда США при ООН

Штаб избранного президента США Дональда Трампа объявил о намерении политика предложить губернатора штата Южная Каролина Никки Хэйли на должность постоянного представителя США при ООН.

«Избранный президент Дональд Трамп сегодня объявил, что намерен номинировать губернатора Никки Хэйли в качестве постоянного представителя США при ООН, должность уровня министра», — говорится в сообщении, передает «РИА Новости».



Кандидатуру, предложенную Трампом, ожидает утверждение сенатом США.

44­­-летняя Никки Хэйли — самый молодой губернатор в США, она была избрана на эту должность в 2010 году и переизбрана на второй срок.