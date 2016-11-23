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Полузащитник «Локомотива» Миранчук не решил, где продолжить карьеру

Переговоры ведутся как о продлении контракта с «железнодорожниками», так и о переходе в «Спартак», «Краснодар» или «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук пока не принял решения о том, в каком клубе продолжит карьеру. По окончании контракта с «железнодорожниками» футболист может также перейти в «Зенит», «Спартак» или «Краснодар».

Договор у Алексея Миранчука с «Локомотивом» истекает в ноябре 2017 года. Представители хавбека общаются с руководством клуба. Вопрос с продлением контракта может быть решен до конца ноября, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Новый контракт игрока с «Локо» будет рассчитан до 2020 года. Зарплата Миранчука будет увеличена с 1 млн рублей, до 6 млн рублей в месяц.

Сообщается, что первоначально сам полузащитник настаивал на 8 млн рублей.

Активный интерес к 21-летнему игроку проявляют также «Краснодар» и «Рубин», пишет «Спорт-Экспресс», но пока рано говорить даже о достижении предварительной договоренности.

Сумма отступных за Миранчука, прописанная в нынешнем договоре с «Локомотивом», составляет €20 млн.

Вероятно также, что по окончании контракта с «Локомотивом» Миранчук попытается трудоустроиться за рубежом.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Полузащитник «Локомотива» Миранчук не решил, где продолжить карьеру

Переговоры ведутся как о продлении контракта с «железнодорожниками», так и о переходе в «Спартак», «Краснодар» или «Зенит»

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