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Видеокадры пожара в ЦУМе появились в Сети

Экстренные службы предупреждали руководство универмага о возможном возгорании здания из-за многочисленных нарушений

Фото: АГН «Москва»

Видеокадры пожара в знаменитом московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ), в результате которого из него были эвакуированы около 1 тыс. человек, появились в Сети. Возгорание произошло на кухне ресторана на цокольном этаже здания, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

На минус первом этаже загорелись жировые отложения. Дым попал в систему вентиляции, в результате задымление наблюдалось с четвертого по шестой этаж постройки. 

Площадь пожара составила всего около 2 кв. м. Возгорание удалось полностью ликвидировать подручными средствами. Однако для проведения тщательной проверки на место ЧП было направлено более 60 пожарных и 19 единиц техники.

По данным МЧС, пожарно-спасательные подразделения, обследовавшие помещения, не обнаружили открытого огня.

В результате пожара никто не пострадал.

Из-за установленной техники МЧС движение транспорта на прилегающих к универсальному магазину улицах было временно затруднено.

Руководство торгового дома «ЦУМ» предупреждали в экстренных службах о возможном пожаре  в ходе недавней проверки сотрудники МЧС выявили в здании 19 нарушений безопасности, передает «Ридус». Владельцы здания в том числе допустили перепланировку помещений, что сделало менее эффективной работу автоматической системы тушения.

По факту происшествия проводится проверка.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Видеокадры пожара в ЦУМе появились в Сети

Видеокадры пожара в ЦУМе появились в СетиЭкстренные службы предупреждали руководство универмага о возможном возгорании здания из-за многочисленных нарушений

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