Глава Минздрава была избрана в РАН задолго до поступления на госслужбу

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций минздрава России Олег Салагай сообщил, что глава ведомства Вероника Скворцова избрана членом-корреспондентом Российской академии наук задолго до поступления на государственную службу. Салагай уточнил, что Скворцова не принимала участия в выборах в академики РАН в 2016 году.

«В связи с поступающими вопросами хотел бы сообщить, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не принимала участия в выборах в академики РАН в 2016 году. Вероника Игоревна является членом-корреспондентом РАН, которым была избрана задолго до поступления на государственную службу», — сообщил он.



В среду Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил, что в конце прошлого года просил представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Президент потребовал от главы РАН Владимира Фортова рассказать, каким образом в число академиков избрали чиновников, хотя он рекомендовал этого не делать. Фортов в ответ пояснил, что претенденты отвечали всем требованиям.

«Значит, они крупные ученые, да?»— поинтересовался Путин. «Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — сказал президент.

Напомним, что членство в РАН является пожизненным.