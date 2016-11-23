Проект первого в стране памятника Герою РФ Пешкову разработала вдова

Монумент откроют 24 ноября, в годовщину смерти военного летчика
Вдова Героя России, военного летчика Олега Пешкова Елена разработала проект памятника. Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Пилотируемый им Су-24 был сбит турецким истребителем.
Памятник выполнен из черного карельского гранита в виде двух крыльев, скрепленных контуром звезды из нержавеющей стали, высотой 2 м, передает ТАСС.
На одном крыле высечен указ главы государства Владимира Путина о награждении подполковника звездой Героя России посмертно.
Мемориал откроют в годовщину смерти Героя России, 24 ноября, на городском кладбище Липецка.
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