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Путин назвал похищение российских военных в Крыму вероломством

Президент РФ заметил, что подобные действия в результате оборачиваются против тех, кто их осуществляет

Президент РФ Владимир Путин назвал похищение двух российских военных, Максима Одинцова и Александра Баранова, сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) вероломством.

«Думаю, что это вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия», — ответил он на вопрос журналиста «Известий».

Путин заметил, что случившееся напоминает ему отключение электричества на территории Крымского полуострова накануне зимнего сезона.

Глава государства рассказал, что оба военнослужащих пошли служить в российскую армию после воссоединения Крыма с РФ.

Он подчеркнул, что в России всегда с уважением относились к украинским военным, именно поэтому задержанных и приняли на службу в Российскую армию.

Путин отметил, что контрактники хотели подтвердить дипломы одного из украинских вузов, поэтому направились к границе. Их же, по словам Путина, «заманили чуть подальше на несколько метров и забрали».

Напомним, сотрудники СБУ обманным путем заманили российских контрактников на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи документов о высшем образовании. Затем Максима Одинцова и Александра Баранова похитили и увезли в Николаевскую область. 

Вчера решением украинского суда они были арестованы по обвинению в дезертирстве.

В российском МИДе назвали данный инцидент провокацией украинских спецслужб.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Путин назвал похищение российских военных в Крыму вероломством

Президент РФ заметил, что подобные действия в результате оборачиваются против тех, кто их осуществляет

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