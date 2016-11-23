Путин назвал похищение российских военных в Крыму вероломством

Президент РФ заметил, что подобные действия в результате оборачиваются против тех, кто их осуществляет
Президент РФ Владимир Путин назвал похищение двух российских военных, Максима Одинцова и Александра Баранова, сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) вероломством.
«Думаю, что это вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия», — ответил он на вопрос журналиста «Известий».
Путин заметил, что случившееся напоминает ему отключение электричества на территории Крымского полуострова накануне зимнего сезона.
Глава государства рассказал, что оба военнослужащих пошли служить в российскую армию после воссоединения Крыма с РФ.
Он подчеркнул, что в России всегда с уважением относились к украинским военным, именно поэтому задержанных и приняли на службу в Российскую армию.
Путин отметил, что контрактники хотели подтвердить дипломы одного из украинских вузов, поэтому направились к границе. Их же, по словам Путина, «заманили чуть подальше на несколько метров и забрали».
Напомним, сотрудники СБУ обманным путем заманили российских контрактников на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи документов о высшем образовании. Затем Максима Одинцова и Александра Баранова похитили и увезли в Николаевскую область.
Вчера решением украинского суда они были арестованы по обвинению в дезертирстве.
В российском МИДе назвали данный инцидент провокацией украинских спецслужб.