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Суд на Украине отменил залог и оставил российских военных под стражей

Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны на границе с Крымом

Центральный районный суд Николаева по ходатайству следствия отменил возможность внесения залога за арестованных на границе с Крымом российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. Они остаются под стражей.

«Им предъявили новое подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена». Суд постановил изменить способ исполнения меры пресечения, указанный в предыдущих постановлениях от 22 ноября, отменив возможность освобождения под залог», — приводит слова представителя суда украинское агентство УНИАН.

Напомним, 21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Суд на Украине отменил залог и оставил российских военных под стражей

Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны на границе с Крымом

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