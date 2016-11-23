Суд на Украине отменил залог и оставил российских военных под стражей

Центральный районный суд Николаева по ходатайству следствия отменил возможность внесения залога за арестованных на границе с Крымом российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. Они остаются под стражей.

«Им предъявили новое подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена». Суд постановил изменить способ исполнения меры пресечения, указанный в предыдущих постановлениях от 22 ноября, отменив возможность освобождения под залог», — приводит слова представителя суда украинское агентство УНИАН.

Напомним, 21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.