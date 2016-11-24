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Трамп назвал имя министра торговли

Им может стать миллиардер Уилбур Росс

Дональд Трамп, избранный президентом США, может назначить 78-летнего инвестора-миллиардера Уилбура Росса министром торговли.

Росс возглавляет компанию W.L. Ross & Co. Миллиардер специализируется на покупке компаний-банкротов, оптимизации их бизнеса для последующей перепродажи.

По данным «РИА Новости», ссылающегося на  Wall Street Journal, в случае назначения, Росс будет реализовывать планы республиканца Дональда Трампа в области торговли.

Ранее Трамп заявил, что США откажется от Транстихоокеанского торгового партнерства и пересмотрит соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой, которое, как считает политик, наиболее важно для США.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Трамп назвал имя министра торговли

Им может стать миллиардер Уилбур Росс

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