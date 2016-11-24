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Российские мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки

Чаще всего в России «инстинктивно» покупают мелкую бытовую технику и мобильные гаджеты, а также обувь и одежду

Согласно исследованию «Росиндекс» компании Ipsos Comcon, в России сохраняются кризисные тенденции в покупательском поведении граждан. За первые шесть месяцев текущего года россияне в основном интересовались товарами со скидками и более дешевыми брендами. Отмечается, что впервые с 2008 года среди потребителей, которые делали спонтанные покупки, мужчин оказалось больше, чем женщин. 

По мнению экспертов, чаще всего в РФ «инстинктивно»покупают мелкую бытовую технику и мобильные гаджеты, а также обувь и одежду. Нередки случаи, когда к спонтанным покупкам людей толкают различные акции в магазинах. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:  

Мужчины обошли женщин по спонтанным покупкам 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Российские мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки

Чаще всего в России «инстинктивно» покупают мелкую бытовую технику и мобильные гаджеты, а также обувь и одежду

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