Российские мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки

Согласно исследованию «Росиндекс» компании Ipsos Comcon, в России сохраняются кризисные тенденции в покупательском поведении граждан. За первые шесть месяцев текущего года россияне в основном интересовались товарами со скидками и более дешевыми брендами. Отмечается, что впервые с 2008 года среди потребителей, которые делали спонтанные покупки, мужчин оказалось больше, чем женщин.

По мнению экспертов, чаще всего в РФ «инстинктивно»покупают мелкую бытовую технику и мобильные гаджеты, а также обувь и одежду. Нередки случаи, когда к спонтанным покупкам людей толкают различные акции в магазинах.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Мужчины обошли женщин по спонтанным покупкам