Иностранцам запретят работать гидами-переводчиками в России

Иностранцы не смогут работать экскурсоводами и гидами-переводчиками в России. Соответствующий закон вступит в силу в 2017 году. Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ» Светланы Пятихатки, из-за дефицита гидов со знанием китайского языка компании вынуждены обращаться к услугам студентов из Китая. Согласно новому закону, туркомпании или станут нарушителями, или не смогут работать.

По мнению руководителя Ростуризма Олега Сафонова, с ситуацией, когда китайские студенты выступают в роли гидов, необходимо бороться, поскольку непрофессионалы могут искажать информацию о России.

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Запрет на гидов-иностранцев ударит по турбизнесу