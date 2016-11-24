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Четверг,
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Команда Карлсена обжалует штраф за уход с пресс-конференции

Гроссмейстер не согласен заплатить 10% от суммы возможного выигрыша

Команда действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена собирается обжаловать штраф, который предъявили гроссмейстеру за уход с пресс-конференции после проигранной Сергею Карякину восьмой партии.

«Процесс апелляции уже запущен, ничего более по этому вопросу я сказать не могу»,— сказал Карлсен на пресс-конференции после девятой партии, которую соперники сыграли вничью.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, штраф, который гроссмейстер заработал за то, что покинул пресс-конференцию, не дожидаясь своего соперника, должен составить 10% от гонорара, который, по правилам турнира, получит Карлсен в случае победы. Общий призовой фонд соревнования составляет 1 млн евро, вознаграждение победителя— 600 тыс евро.

В настоящий момент Карякин и Карлсен сыграли девять партий, пять из них выиграл россиянин. Последнюю и решающую партию гроссмейстеры сыграют сегодня.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Команда Карлсена обжалует штраф за уход с пресс-конференции

Гроссмейстер не согласен заплатить 10% от суммы возможного выигрыша

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