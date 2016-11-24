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Рядом с застреленным в Москве мужчиной нашли следы трех пуль

По предварительной информации, погибший являлся гражданином Армении

Следы от трех пуль были найдены в машине, которая находилась рядом с телом убитого на юго-западе Москвы мужчины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«Рядом с телом погибшего стояла машина, в которой нашли, предварительно, три следа от пуль», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, убитый являлся гражданином Армении.

Напомним, ранее в четверг в правоохранительных органах сообщили о найденном теле мужчины вблизи жилых домов по Литовскому бульвару. На теле были обнаружены огнестрельные ранения, а рядом с ним — автомат, предположительно, являющийся орудием убийства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия»). В настоящий момент личность погибшего устанавливается.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Рядом с застреленным в Москве мужчиной нашли следы трех пуль

По предварительной информации, погибший являлся гражданином Армении

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