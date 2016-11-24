Карякина и Карлсена проверили на допинг

Российского гроссмейстера Сергея Карякина и чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена проверили на допинг после девятой партии матча за шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

О проверке сообщил норвежский журналист Тарьей Свенсен, специализирующийся на шахматах, сообщает Lenta.ru.

Напомним, встреча прошла в ночь на четверг по московскому времени и завершилась вничью. Партия, по итогам которой счет стал 5:4 в пользу Карякина, продолжалась шесть часов. Следующая партия состоится в ночь на пятницу.

Напомним, всего в матче, который завершится 30 ноября, будут сыграны 12 партий. Победитель должен набрать 6,5 очка.