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Карякина и Карлсена проверили на допинг

Пробы были взяты у гроссмейстеров после девятой партии матча за шахматную корону

Российского гроссмейстера Сергея Карякина и чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена проверили на допинг после девятой партии матча за шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

О проверке сообщил норвежский журналист Тарьей Свенсен, специализирующийся на шахматах, сообщает Lenta.ru.

Напомним, встреча прошла в ночь на четверг по московскому времени и завершилась вничью. Партия, по итогам которой счет стал 5:4 в пользу Карякина, продолжалась шесть часов. Следующая партия состоится в ночь на пятницу.

Напомним, всего в матче, который завершится 30 ноября, будут сыграны 12 партий. Победитель должен набрать 6,5 очка.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Карякина и Карлсена проверили на допинг

Пробы были взяты у гроссмейстеров после девятой партии матча за шахматную корону

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