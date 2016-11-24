Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Впервые за 54 года в Японии снег выпал в ноябре

Формирование снежного покрова в Токио зафиксировано впервые с 1875 года

Снегопад, начавшийся утром в четверг в ряде регионов Японии, стал первым за полвека, начавшимся в ноябре. Метеорологи отмечают, что впервые с 1875 года зафиксировано формирование устойчивого снежного покрова в столице страны городе Токио, отмечает «РИА Новости».

Транспортная ситуация в Токио была серьезно осложнена начавшимся снегопадом. Токио – первый японский город, где в четверг начался снегопад. Снег выпал, в частности, в Мито, Кофу и Йокогаме.

Снегопад в Токио продолжается, к утру пятницы может выпасть до 2 см снега.

Читайте также:

Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Впервые за 54 года в Японии снег выпал в ноябре

Формирование снежного покрова в Токио зафиксировано впервые с 1875 года

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке