Впервые за 54 года в Японии снег выпал в ноябре

Снегопад, начавшийся утром в четверг в ряде регионов Японии, стал первым за полвека, начавшимся в ноябре. Метеорологи отмечают, что впервые с 1875 года зафиксировано формирование устойчивого снежного покрова в столице страны городе Токио, отмечает «РИА Новости».

Транспортная ситуация в Токио была серьезно осложнена начавшимся снегопадом. Токио – первый японский город, где в четверг начался снегопад. Снег выпал, в частности, в Мито, Кофу и Йокогаме.

Снегопад в Токио продолжается, к утру пятницы может выпасть до 2 см снега.

