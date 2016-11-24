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Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало

В районе островов Идзу к югу от главного японского острова Хонсю произошло новое землетрясение магнитудой 5,3.  По данным главного метеорологического агентства Японии, угрозы цунами нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подземные толчки были зафиксированы в 09.35 (03.35 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 360 километров под водой. Толчки силой до 2 баллов ощущались в девяти префектурах, в том числе в Ибараки, Мияги, Фукусима, Саитама и Токио.

Ранее «Известия» писали, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северо-восточном районе Японии. Подземные толчки зафиксированы недалеко от префектуры Фукусима.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало

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