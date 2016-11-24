ЦИК нашел трудности в объеме внутренней миграции

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала ряд проблем, которые стали очевидны после прошедших выборов в Госдуму. По ее словам, некоторые трудности возникали из-за того, что не учитывались «объемы внутренней миграции». Голосование по месту пребывания было осложнено рядом проблем, в том числе получением открепительных удостоверений. Это могло стать причиной низкой явки, подчеркнула глава ЦИК.

В совершенствовании нуждается и институт сбора подписей для участия в выборах.

«Анализ зарегистрированных списков показал, что не одна из партий не смогла собрать нужное количество подписей. Это ограничивает права граждан быть избранными. На выборах было зарегистрировано 19 самовыдвиженцев, а выдвинуться пытались 200. Надо изменить сложности оформления подписных листов», -отметила Памфилова.

Сложности у партий возникали со сбором необходимых документов, рассказала председатель ведомства.

«Требуемый по закону объем и порядок недостаточно структурированы и сложны для восприятия», - указала она.

Недовольство выразила глава ЦИК и размытостью формулировки о «преимуществах должностного положения». Она отметила, что запрещено использовать административный ресурс, так как это нарушает принципы равенства.

«Многие высокопоставленные должностные лица воспользовались лазейкой на грани фола, мы не могли их поймать за руку»,— посетовала Памфилова.

Председатель ЦИК сказала и о том, что борьба будет идти за независимость избирательных комиссий и за фальсификации отныне будет "действенное наказание". Для этого разработают новый механизм.

Предвыборная агитация тоже будет усовершенствоваться, уверена Памфилова. По ее словам, непременно надо сохранить гарантии на бесплатное эфирное время для партий.

Пересмотреть следует, отметила глава ЦИК, и процедуру подсчета голосов. По мнению Памфиловой, нужна реформа низовых комиссий. Возможно, стоит уменьшить принцип их формирования. Если сейчас УИК обрабатывает голоса не более чем 3 тыс. избирателей, то эту норму можно снизить до 500-1 тыс. человек, указала она.

«Члены комиссий перегружены и из-за этого бывают технические ошибки», - считает Памфилова.

Она также отметила, что иногда причиной ошибок становится и низкая квалификация работников ТИКов и УИКов, поэтому работников избиркомиссий надо тестировать и обучать «не от выборов к выборам, а системно».

Внедрять надо и новые информационные технологии и материальные базы, уверена Памфилова. Она сказала, что необходимо решить проблему видеонаблюдения и закупить нужное количество КОИБов.

«Требуется и упрощение протокола. Надо убрать из него все лишнее», - резюмировала Памфилова.

По итогам научно-практической конференции, на которую ЦИК пригласил различных экспертов, в ведомстве разработают ряд приложений по усовершенствованию избирательного законодательства и направят их президенту.

Ранее «Известия» писали, что ЦИК готовит реформу избирательного законодательства. Весной 2017-го года в России может появиться избирательный кодекс —свод законов о выборах. Памфилова собирает предложения, которые в декабре планирует представить президенту.