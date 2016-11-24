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Четверг,
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В Кремле заявили о четкой позиции Путина по чиновникам-академикам

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о госчиновниках, получивших звание в РАН, стоит на повестке дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин четко изложил свою позицию по государственным чиновникам, получившим звания в Российской академии наук (РАН). 

Он отметил, что вопрос стоит на повестке дня и все соответствующие ведомства однозначно прислушались к словам российского лидера и ведут подготовительную работу.

Он подчеркнул, что в данный момент нужно продумать все юридические нюансы, формулировки, но конечная цель президентом была четко обозначена.

Накануне российский президент заявил, что госслужащим и чиновникам, которые вопреки запрету стали академиками, будет предложена возможность заняться наукой, вместо того чтобы работать в органах власти.

О том, что вокруг избрания академиков РАН может разгореться острая дискуссия, газета «Известия» писала в июле этого года. Тогда источник в Российской академии наук рассказал, что есть решение президента Владимира Путина о запрете должностным лицам участвовать в выборах в Академию наук.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Кремле заявили о четкой позиции Путина по чиновникам-академикам

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о госчиновниках, получивших звание в РАН, стоит на повестке дня

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