В Кремле заявили о четкой позиции Путина по чиновникам-академикам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин четко изложил свою позицию по государственным чиновникам, получившим звания в Российской академии наук (РАН).

Он отметил, что вопрос стоит на повестке дня и все соответствующие ведомства однозначно прислушались к словам российского лидера и ведут подготовительную работу.

Он подчеркнул, что в данный момент нужно продумать все юридические нюансы, формулировки, но конечная цель президентом была четко обозначена.

Накануне российский президент заявил, что госслужащим и чиновникам, которые вопреки запрету стали академиками, будет предложена возможность заняться наукой, вместо того чтобы работать в органах власти.



О том, что вокруг избрания академиков РАН может разгореться острая дискуссия, газета «Известия» писала в июле этого года. Тогда источник в Российской академии наук рассказал, что есть решение президента Владимира Путина о запрете должностным лицам участвовать в выборах в Академию наук.

