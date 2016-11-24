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ФАС выявит факты сговора в отношении Samsung и Apple

Служба может проверить и другие компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занимается выявлением дополнительных фактов сговора в отношении компаний Samsung и Apple. Проверка также может грозить и другим компаниям. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Напомним, ранее стало известно, что ФАС проверяет компанию Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны в РФ. По аналогичным подозрениям было заведено антимонопольное дело в отношении Apple.

Также накануне в ФАС заявили, что проверка грозит платежным системам Visa и Mastercard по подозрению в дискриминации предприятий малого бизнеса в величине комиссии за обслуживание. Также в ФАС обеспокоены увеличением комиссии на переводы денег системы Western Union.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

ФАС выявит факты сговора в отношении Samsung и Apple

Служба может проверить и другие компании

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