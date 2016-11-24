Путин: граница России не заканчивается нигде

Российский президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения лауреатов премии Русского географического общества (РГО).

Во время мероприятия Путин поговорил с девятилетним Мирославом Оскирко — мальчик-вундеркинд стал известен благодаря программе «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1».

Глава государства спросил ребенка, где пролегают границы России. Мирослав ответил, что граница заканчивается в районе Берингова пролива.

Президент рассмеялся: «Граница России нигде не заканчивается», — цитирует «Федеральное агентство новостей».

Также Владимир Путин отметил, что одной из главных черт РГО всегда было неравнодушное участие в судьбе России. Президент также подчеркнул, что в этом году географический диктант написало вдвое больше участников, чем в прошлом.

Путин добавил, что за последние годы деятельность РГО вышла на общегосударственый и общенациональный уровень.