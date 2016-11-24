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Путин: граница России не заканчивается нигде

Президент РФ принял участие в награждении лауреатов премии Русского географического общества

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения лауреатов премии Русского географического общества (РГО).

Во время мероприятия Путин поговорил с девятилетним Мирославом Оскирко — мальчик-вундеркинд стал известен благодаря программе «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1».

Глава государства спросил ребенка, где пролегают границы России. Мирослав ответил, что граница заканчивается в районе Берингова пролива.

Президент рассмеялся: «Граница России нигде не заканчивается», — цитирует «Федеральное агентство новостей».

Также Владимир Путин отметил, что одной из главных черт РГО всегда было неравнодушное участие в судьбе России. Президент также подчеркнул, что в этом году географический диктант написало вдвое больше участников, чем в прошлом.

Путин добавил, что за последние годы деятельность РГО вышла на общегосударственый и общенациональный уровень.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Путин: граница России не заканчивается нигде

Путин: граница России не заканчивается нигдеПрезидент РФ принял участие в награждении лауреатов премии Русского географического общества

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