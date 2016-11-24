Корабль ВМФ РФ взял на буксир украинское судно в Средиземном море

Корабль ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» в Средиземном море взял на буксир украинское рыбацкое судно и транспортирует его к острову Крит. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«По просьбе капитана терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» взял дрейфующее судно на буксир и транспортирует его к ближайшей якорной стоянке у острова Крит», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее в четверг стало известно, что около 08.20 мск «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, получил сигнал бедствия. На борту украинского судна находились семь человек, двоим из которых понадобилась медицинская помощь.

Уточняется, что после того, как спасательная операция будет завершена, а судно будет передано службам спасения, российский корабль продолжит выполнение задач.