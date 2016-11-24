Захарова: Москва не ведет пропаганды против Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никакой пропаганды против Евросоюза Москва не ведет. Так она прокомментировала принятие Европарламентом резолюции о противодействии российским СМИ.

«Этот документ приравнивает, я хотела бы подчеркнуть, якобы ведущуюся против Запада пропагандистскую войну Кремля к пропагандистским методам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"... Мы неоднократно заявляли, я хотела бы об этом вновь сказать - со стороны России никакой пропаганды против ЕС не ведется, если в Европейском союзе имеются какие-то внутренние проблемы, то причину этих проблем нужно искать не в пропаганде третьих сторон, а в себе», — подчеркнула Захарова, передает «РИА Новости».

Напомним, вчера представитель российского дипведомства заявила, что власти России всегда относились к западным СМИ, работающим в РФ, с уважением. Их никогда не дискриминировали, подчеркнула чиновница.

Она отметила, что единственным препятствием для деятельности того или иного западного СМИ на территории РФ может стать отсутствие аккредитационного удостоверения.