Захарова: РФ никогда не дискриминировала западные СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти РФ всегда с уважением относились к западным СМИ, которые работают на территории России, и никогда их не дискриминировали.

«Никогда и никакой дискриминации у нас не было. Я думаю, нас никто не может упрекнуть в том, что мы хоть как-то дискриминационно относились хоть к кому-то. Даже после этих адских обложек, которые прокатились сейчас по Европе и США», — заявила Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что основанием для запрета деятельности СМИ в РФ не может служить идеологическая направленность работы иностранных журналистов и их статьи.

«Для нас является важным наличие аккредитационного удостоверения — не качество материала и не его направленность. Если это журналист, для нас это является основой для взаимодействия. Мы не оцениваем его ни с какой другой точки зрения», — подчеркнула представитель дипведомства.

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