В доме убитых в Назрани боевиков нашли флаг ИГИЛ

В доме, где укрывались ликвидированные в Назрани боевики, обнаружили флаг террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и самодельные бомбы.

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Мощность найденных взрывных устройств составляет порядка 20 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли прибор для бесшумной стрельбы, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, четыре автомата Калашникова и пять тротиловых шашек.

Напомним, два участника бандподполья были уничтожены утром 24 ноября в Назрани. Во время спецоперации также погибли два сотрудника ФСБ.