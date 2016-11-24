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Гутерреш заявил о решающей роли России в ООН

Избранный генсек ООН отметил, что рассчитывает на конструктивные отношения с Москвой

Россия играет решающую роль как в ООН, так и в других аспектах международных отношений. Об этом заявил избранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который вступит в должность 1 января 2017 года, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

«Я всецело признаю решающую роль Российской Федерации не только в рамках ООН, но также и во всех других аспектах международных отношений», — сказал он.

Гутерреш также добавил, что считает конструктивные отношения с такой страной как Россия — основополагающими условиями для того, чтобы он «мог быть полезен международному сообществу».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на конструктивный диалог с новым генсеком ООН, а также высказался за повышение роли организации в разрешении конфликтов.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Гутерреш заявил о решающей роли России в ООН

Избранный генсек ООН отметил, что рассчитывает на конструктивные отношения с Москвой

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