Гутерреш заявил о решающей роли России в ООН

Россия играет решающую роль как в ООН, так и в других аспектах международных отношений. Об этом заявил избранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который вступит в должность 1 января 2017 года, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

«Я всецело признаю решающую роль Российской Федерации не только в рамках ООН, но также и во всех других аспектах международных отношений», — сказал он.

Гутерреш также добавил, что считает конструктивные отношения с такой страной как Россия — основополагающими условиями для того, чтобы он «мог быть полезен международному сообществу».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на конструктивный диалог с новым генсеком ООН, а также высказался за повышение роли организации в разрешении конфликтов.

