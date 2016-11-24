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Россия разместила ракетные комплексы на Курилах на плановой основе

Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова

Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах в рамках плана по обеспечению национальной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Дипломату на брифинге в четверг был задан вопрос о том, как может отразиться размещение Россией на Курилах ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на переговорах глав МИД РФ и Японии, намеченных на 3 ноября.

«Российской Федерацией на плановой основе осуществляются мероприятия в рамках оборонного строительства, цель — это последовательное укрепление национальной безопасности», — сказала дипломат. Официальный представитель МИДа напомнила, что Южные Курилы — неотъемлемая часть России.

За подробностями она посоветовала обратиться в министерство обороны.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Россия разместила ракетные комплексы на Курилах на плановой основе

Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова

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