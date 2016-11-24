Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку 2100 пунктов

Рублевый индекс ММВБ впервые за всю историю торгов на Московской бирже достиг отметки 2100,58 пункта в ходе торгов в четверг. Один из основных индексов биржи обновляет свой исторический максимум второй день подряд.



В среду был зафиксирован предыдущий рекорд, передает «Утро.ru». Значение рублевого индекса достигло накануне отметки 2085,75 пункта.



Акции Сбербанка, подорожавшие в четверг до исторического максимума, стали одним из главных источников роста индекса ММВБ.

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